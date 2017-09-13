Nezaket Atasoy Arakan'da Yaşananları Kınadı

Sanayici İşadamları ve İşkadınları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Atasoy, Arakan'da yaşanan zulmü kınadı.



Sanayici İşadamları ve İşkadınları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Atasoy, Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamı kınadı. Bir anne olarak gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Atasoy, "Bu yaşanan bir vahşettir. Bu vahşet yaşanırken insanlıktan dem vuran ülkelerin ise sessiz kaldığını görüyoruz. Arakan'da dökülen gözyaşı ile Suriye, Filistin'de dökülen gözyaşı aynıdır. Dünyanın gözü önünde Müslümanlara zulüm yapılıyor ama dünya izliyor. Biz elimizden geleni yapmak için hazırız" dedi.



Arakanlı Müslümanların görüntülerini izlediğinde bir anne olarak çok duygulandığını söyleyen Atasoy, "Binlerce kişiyi evsiz, barksız bırakarak, işkence yaparak yurtlarından terk etmeye zorlamak hiçbir zaman kabul edilebilecek bir davranış değildir" diye konuştu. - ANKARA