Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, Nezahat A. (35), kendisini darp eden erkek arkadaşı Kadir D.'yi (43) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadir D., hastaneye kaldırılırken, Nezahat A.

tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir D., sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Nezahat A., Kadir A.'yı da kavga sırasında bıçakladığını itiraf etti. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nezahat A. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Kadir D.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.