Nezahat öğretmenden sel ve yangın bölgesine 20 bin oyuncak
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Nezahat öğretmenden sel ve yangın bölgesine 20 bin oyuncak

Nezahat öğretmenden sel ve yangın bölgesine 20 bin oyuncak
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

İstanbul'da kreş öğretmeni olan Nezahat Tekin, sel ve yangın bölgelerindeki çocuklar için yaklaşık 20 bin oyuncak göndereceğini bildirdi. Tekin, amacının, eğitim-öğretim yılı öncesi çocukları motive etmek olduğunu söyledi.

Kartal Belediyesi'nin sevilen kreş öğretmenlerinden Nezahat Tekin,oyuncak firması yetkilisi Tamer Yiğitalp ve Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Genel Sekreteri Selçuk Taşdemir'in destekleriyle sel ve yangın bölgesine yaklaşık 20 bin oyuncak gönderiyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, "Bizler pandemi sürecinde zor günler geçirdik. Afet ve sellerle daha zor günler geçiriyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrencilerimiz ve çocuklarımıza motivasyon amaçlı bir mini kampanya başlattık" dedi.

Nezahat öğretmenden sel ve yangın bölgesine 20 bin oyuncak

"MORALLERİ ARTIRMAYI AMAÇ EDİNDİK"

Öğrencilerin ve çocukların psikolojik olarak motive olmaları için böyle bir kampanya başlattığını dile getiren Tekin, "Bizi destekleyen oyuncak firması yetkilisi Tamer Yiğitalp, UİGAD Genel Sekreteri Selçuk Taşdemir başta olmak üzere kampanyamıza destekler çığ gibi büyüdü. Oyuncak dağıtarak öğrencilerin ve çocukların morallerini artırmayı amaç edindik. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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