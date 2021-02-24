Neyzen Kudsi Erguner, YEE'nin "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" programına konuk oldu
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Neyzen Kudsi Erguner, YEE'nin "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" programına konuk oldu

24.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:20
Neyzen Kudsi Erguner, YEE'nin

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreciyle geçen yıl hayata geçirdiği "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" isimli sohbet dizisine dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner konuk oldu.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreciyle geçen yıl hayata geçirdiği "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" isimli sohbet dizisine dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner konuk oldu.

Erguner, program kapsamında YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in sorularını yanıtladı.

Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin dünyaca ünlü ney ustası Erguner, kültürün sahip olunan siyasal coğrafya ile kısıtlı kalmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim insanımızın Kuzey Afrika dahil Hindistan'dan Avrupa'nın ortasına kadar bir kültürel dünyası var. Biz bunu senelerdir değerlendiremedik fakat bugün kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

Kültürün iki şekilde değerlendirilmesi gerektiğine değinen Erguner, "Bir, halkın bölgesel ve etnik olabilecek bir kültür dünyası var. Bir de evrensel olabilecek kültür dünyası var. Biz, biraz da Batı'nın etkisiyle kendi kültürümüzü etnik müzik gibi görüyoruz." diye konuştu.

Erguner, siyaset ile kültür sanat arasında direkt bir ilişkinin olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Eski Yunan zamanından bu yana söylenen bir şey var: 'Bir toplumun değişmesi, onun müziğinin değişmesine bağlı'. Sadece sanatçı yetiştirmek yetmiyor, kitleyi de o sanattan zevk alacak duruma getirmeniz lazım. Bazen zevklerimiz şartlanmanın sonucu oluşuyor. Şartlanma olmadan bir zevk, sevme konusu olunca o zaman o sanatta yükseliyor. Kültürel şartlanmaların dışında bazı şeyleri zevk edinebilmemiz lazım. Musiki imanı zevkle yaşamaya teşvik eden bir unsurdur. Müziği de tüketimin dışında insanı yüceltebilecek bir değer olarak düşünmemiz lazım. Şiir de öyle, Yunus Emre de."

"Anadolu'dan çıkan eserleri yeniden dünyayla buluşturmamız lazım"

Prof. Dr. Şeref Ateş de Türk insanı ile dünya insanı arasında bağ kurmak misyonuyla kurulan YEE'nin bu misyonu, dil, edebiyat ve sanat üzerinden yapması üzerine bir vizyonu olduğunu aktardı.

Ateş, "Siyasal söylemin dışında kültürü ve sanatı öne çıkardığımızda başka etnik yapılar, diğer dini aidiyetlerle birlikte hareket etmek de mümkün. Bu insanlığa başka bir anlam dünyası açıyor. Dolayısıyla bizim de kültür insanlarının çabasıyla Anadolu'dan çıkan eserleri yeniden dünyayla buluşturmamız lazım." dedi.

Erguner'in çalışmaları ve eserleri ile Enstitünün faaliyetleri arasındaki benzerliklere de dikkati çeken Ateş, "Etik ve estetik şeyler üretirsek emanet bizdedir, temel amaç insanlığa hizmet etmektir. Bir toplumun değişmesi, o toplumun müziğinin değişmesine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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