: Neyrab operasyonunun görüntüleri yayınlandı

25.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:46

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirerek Neyrab operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Rus tankı T-72'nin Türk savunma sanayi firması olan FNSS tarafından geliştirilen hem zırhlı savaş aracı hem de zırhlı personel taşıyıcı ACV-15 ile kovalanması ise dikkat çekti.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi. İdlib'in doğu kırsalındaki Neyrab 'da Esad rejimi tarafından kontrol edilen Rus tankı T-72'yi muhalifler tarafından yönetilen ACV-15 ile kovaladı. SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona ilişkin Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke, sosyal medya hesabında "ACV-15'e karşı T-72" notunu düşerek görüntüleri paylaştı.

ACV-15 ÖZELLİKLERİ

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, 13-15 ton sınıfında, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. ZMA-15'ler farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir. Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) şasesi ZMA-15 sınıfındaki bütün araçların baz araç versiyonudur. ZMA-15'ler Türk Silahlı Kuvvetleri, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipin Silahlı Kuvvetleri envanterlerinde görev yapmaktadır. ACV adını İngilizce Armored Combat Vehicle'ın Türkçesi Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır.

T-72'nin özellikleri

Sovyetler Birliğinin ikinci nesil tankı olarak kabul edilmektedir. 1971 yılında üretime ve geliştirme çalışmalarına başlamış olan T-72 Tankı, ilk kez 1973 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uralvagonzavod şirketi tarafından üretilmiştir.

(İHA)

Kaynak: İHA

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