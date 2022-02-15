Neymar PSG maçında neden yok, sakat mı? Neymar bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Neymar Ş. Ligi maçında olmayacak mı?
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Bugün yapılacak olan PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Neymar kadroda yer almadı. İlk 11'de Neymar'ın yer almamasıyla birlikte izleyiciler, Neymar PSG maçında neden yok, sakat mı? Neymar bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Neymar Ş. Ligi maçında olmayacak mı? merak etti. Peki, Neymar PSG-Real Madrid maçında neden yok? İşte detaylar...
Neymar sakatlandı mı, maçta niye yok? Neymar bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak mı? Neymar PSG maçında neden yok, sakat mı? Neymar bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Neymar Ş. Ligi maçında olmayacak mı?
NEYMAR PSG-REAL MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK?
Neymar'ın sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta ilk 11'de çıkmayacağı belirtildi. Neymar'ın sakatlığı normalde geçmişti. Fakat hafif sakatlığının riske atılmaması adına ilk 11'de olmayacağı düşünüldü.
PSG-REAL MADRİD İLK 11
PSG ilk 11'i
- Donnarumma
- Hakimi
- Marquinhos
- Kimpembe
- Mendes
- Danilo
- Parades
- Verratti
- Di Maria
- Messi
- Mbappe
Real Madrid ilk 11'i
- Courtois
- Carvajal
- Militao
- Alaba
- Mendy
- Casemiro
- Kroos
- Modric
- Asensio
- Vinicius Jr.
- Benzema
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