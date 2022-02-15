Neymar sakatlandı mı, maçta niye yok? Neymar bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak mı? Neymar PSG maçında neden yok, sakat mı? Neymar bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Neymar Ş. Ligi maçında olmayacak mı?

NEYMAR PSG-REAL MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK?

Neymar'ın sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta ilk 11'de çıkmayacağı belirtildi. Neymar'ın sakatlığı normalde geçmişti. Fakat hafif sakatlığının riske atılmaması adına ilk 11'de olmayacağı düşünüldü.

PSG-REAL MADRİD İLK 11

PSG ilk 11'i

Donnarumma

Hakimi

Marquinhos

Kimpembe

Mendes

Danilo

Parades

Verratti

Di Maria

Messi

Mbappe

Real Madrid ilk 11'i

Courtois

Carvajal

Militao

Alaba

Mendy

Casemiro

Kroos

Modric

Asensio

Vinicius Jr.

Benzema

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