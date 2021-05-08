Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı
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Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Paris Saint-Germain, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı. 2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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