Neymar'la ilgili tecavüz soruşturmasında savcı takipsizlik kararı istedi

09.08.2019 14:14

Brezilya'da Sao Paulo savcılığı futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz suçlamaları ile ilgili yeterli delil olmadığından takipsizlik kararı istedi. Basın toplantısı yapan Savcı Flavia Merlini, "takipsizlik kararı çıkmasını talep ettik." dedi.

Merlini, Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünde forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın iddialar karşısında "Dört duvar arasında ne yaşandığını bilemezsiniz." şeklinde yanıt verdiğini söylerken "Biz de mahkemeye bir suçlama için gerekli delilleri sunamıyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle