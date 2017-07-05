Neymar Jr's Five'da Final Zamanı

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar'ın kurucusu olduğu derneğin, sokak futbolunu yeniden sevdirmek hedefiyle oluşturduğu projesi olan "Neymar Jr's Five" futbol turnuvasında final maçları 7-8 Temmuz'da oynanacak.



Brezilya'nın ev sahipliğini yapacağı turnuvanın 2017 Dünya Finali, 6 kıtadan 53 ulusal şampiyonun katılımıyla gerçekleştirilecek. Finallerde birinci olacak ekip, Neymar'ın takımıyla bir maç yapacak ve Barcelona'ya giderek Neymar ile tanışacak.



Brezilya'da Türkiye'yi Ankara şampiyonu Günaydın FC temsil edeceği turnuvanın final maçı RedBull TV'den de canlı olarak yayınlanacak.



6 kıtada 100 binden fazla oyuncunun mücadele ettiği, "Neymar Jr's Five Dünya Finali"nin ilk gününde başarılı olacak 32 takım, büyük finale kalacak.