Neymar'ın 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları
Neymar Jr, sezonu şu ana kadar muhteşem bir performansla tamamladı. Brezilyalı, Paris Saint-Germain forması ile 18 gol attı ve 10 asist yaptı. Neymar'ın şu ana kadar olan en iyi anlarını izleyin.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Neymar Jr, sezonu şu ana kadar muhteşem bir performansla tamamladı. Brezilyalı, Paris Saint-Germain forması ile 18 gol attı ve 10 asist yaptı. Neymar'ın şu ana kadar olan en iyi anlarını izleyin.
Kaynak: Dugout