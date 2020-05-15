Neymar'ın 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları Neymar Jr, sezonu şu ana kadar muhteşem bir performansla tamamladı. Brezilyalı, Paris Saint-Germain forması ile 18 gol attı ve 10 asist yaptı. Neymar'ın şu ana kadar olan en iyi anlarını izleyin.

Neymar Jr, sezonu şu ana kadar muhteşem bir performansla tamamladı. Brezilyalı, Paris Saint-Germain forması ile 18 gol attı ve 10 asist yaptı. Neymar'ın şu ana kadar olan en iyi anlarını izleyin. Kaynak: Dugout