Neymar ile Cavani Arasındaki Soğuk Savaş Devam Ediyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar ve Cavani, milli maçta karşı karşıya geldiler. Brezilya'nın Uruguay'la oynadığı hazırlık mücadelesinde Neymar, golcü oyuncu Cavani'nin ayağına dokunması sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

Brezilyalı futbolcunun abarttığını düşünen Cavani, hakeme itiraz etse de sarı kart görmekten kurtulamadı. PSG'den takım arkadaşı olan iki futbolcunun bu pozisyon sonrası yaşadığı gerginlik akıllara, penaltı tartışmasını getirdi.

GERİLİM LYON MAÇINDA BAŞLAMIŞTI

Fransız ekibini sahasında Lyon'u 2-0 mağlup ettiği maça, Neymar ve Cavani'nin duran toplarda yaşadığı anlaşmazlık damgasını vurmuştu. Karşılaşmada PSG lehine verilen frikikte topu eline alan Cavani'ye Dani Alves tepki göstererek topu almış ve vatandaşı Neymar'a vermişti. Aynı maçın 80. dakikasında Mbappe'nin düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışında da benzer bir durum yaşanmıştı.

(Yeni Şafak)