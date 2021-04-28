Neymar Fortnite kramponlarıyla sahaya çıkıyor!
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Neymar Fortnite kramponlarıyla sahaya çıkıyor!

Neymar Fortnite kramponlarıyla sahaya çıkıyor!
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Gözler Manchester City - PSG maçına çevrildi!

Neymar Fortnite'a dün gelen güncellemeyle eklendi. Neymar Fortnite kramponlarıyla akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Gözler bu akşam saat 22.00'de oynanacak olan PSG - Manchester City maçına çevrildi. Eğer siz de bu maçı izlemek istiyorsanız olarak Bein Sports Haber kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Neymar'ın bu akşam maçta giyeceği kramponlar ise sağ ve sol ayak olmak üzere aşağıdaki gibi:

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Kaynak: Playerbros

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