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Neymar'dan 40 Dakikada 4 Gol

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Dijon ile 2008 Ligue 1 sezonunda oynadıklar ve 8-0 kazandıkları maçta rakip filelere 40 dakika içinde tam 4 gol bırakıyor. Bu muhteşem performansın görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , Dijon ile 2008 Ligue 1 sezonunda oynadıklar ve 8-0 kazandıkları maçta rakip filelere 40 dakika içinde tam 4 gol bırakıyor. Bu muhteşem performansın görüntülerinden derlediğimiz Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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