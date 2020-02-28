Neymar'dan 40 Dakikada 4 Gol

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Dijon ile 2008 Ligue 1 sezonunda oynadıklar ve 8-0 kazandıkları maçta rakip filelere 40 dakika içinde tam 4 gol bırakıyor. Bu muhteşem performansın görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.