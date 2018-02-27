Sakatlanan Neymar, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Marsilya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Paris Saint-Germain'de korkulan oldu. Marsilya maçında sakatlanan Neymar 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
26 yaşındaki Brezilyalı, Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanmıştı. Kulüp, sahayı sedyeyle terkeden Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırılma olduğu açıklandı.
YAKLAŞIK 1 AY YOK
Yapılan açıklamada takımdan ne kadar ayrı kalacağı belirtilmezken yıldız oyuncunun 3-4 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
REAL MADRID MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
PSG, Fransa Ligue 1'de ikinci Monaco ile arasındaki puan farkını 14 çıkarırken Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'in rövanş maçında Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
-
korkulan olmuş sanki bizim takım futbolcusu sakatlanmış çokta tınnnnnnCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Neymar Ne Ya Messi Gibisi Gelmedi GelmicekCevap Yaz 1 Yayından KaldırGS: Bjk li kardeş 1 milyon taraftarı olan takım Avrupa'da tanınmaz bile1 Yayından Kaldır3 BJK 3: QUARESMA duruken bu lafı messiye söylemen büyük yanlışlardan sadece biri güzel cinconlu kardişimm1 1 Yayından Kaldır