Sakatlanan Neymar, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Paris Saint-Germain'de korkulan oldu. Marsilya maçında sakatlanan Neymar 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

26 yaşındaki Brezilyalı, Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanmıştı. Kulüp, sahayı sedyeyle terkeden Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırılma olduğu açıklandı.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

Yapılan açıklamada takımdan ne kadar ayrı kalacağı belirtilmezken yıldız oyuncunun 3-4 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

REAL MADRID MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

PSG, Fransa Ligue 1'de ikinci Monaco ile arasındaki puan farkını 14 çıkarırken Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'in rövanş maçında Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.