Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan Brezilyalı kadın konuştu

Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı kadın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ünlü futbolcunun kendisine hem 'saldırdığını' hem de 'tecavüz ettiğini' söyledi.

Cuma günü Neymar hakkında savcılığa şikayette bulunan Najila Trindade adlı kadın SBT Brasil televizyonuna verdiği röportajda Paris St-Germain takımında oynayan futbolcudan hoşlandığını ve kendisiyle seks yapmak için Paris'e gittiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle