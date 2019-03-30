Neyin İntikamı Olacak"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bir şahsiyet çıkıyor '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak? Niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz" dedi. Seçime saatler kala MHP Lider Bahçeli, Başkentte partisinin Gölbaşı Seçim İrtibat Merkezi açılışına katıldı. Seçim gündemine ilişkin konuşan Bahçeli, "1 Ocak 2019 tarihi Mahalli İdareler Seçimi'nin başlangıcı oldu. Yarın sandığa gideceğiz. Millet iradesinin ortaya çıkışına şahit olacağız. Milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu seçimler, önceki seçimlerde gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinden çok daha farklı bir önem ve anlam kazandı. Bütün vatandaşlarımızdan, olağan üstü bir şart olmazsa, sandığa gidip gönlünüze göre hareket edip, seçimlerin önemi ile anlamı üzerine iradenizi koymanızı isterim. Birinci göreviniz sandığa gitmek olmalı. Sandığa giden her vatandaşımız Cumhur İttifakının anlamını bilerek, tercihini Cumhur ittifakından yana yapması gerekir" diye konuştu.

"Bu sistemin devamı ülkemizin açısından faydalı ve mecburidir"

"Cumhur İttifakının 15 Temmuz gecesi tahribat ve felaketi sonrasında oluşmuş bir ittifaktır" sözlerini kullanan Bahçeli, "Cumhur İttifakı, darbeye dur diyen anlayışın ilk işaretidir. Cumhur ittifakı, ülkenin yönetimine şekil verecek anlayışın gelişmesine vesile olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu mahalli iradeler seçimi birbirini tamamlayarak geliyor. Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçilmiştir. Bu sistemin devamı ülkemizin açısından faydalı ve mecburidir. Etrafımız ateşle doludur. Ülkemizde iki terör kaynağı huzurumuzu ve istikrarımızı bozuyor, kardeş kavgasına sebebiyet verebilecek tahrikler ve provokasyonlar içerisine giriyor. Bunu aşabilmek için hızlı ve ani kararlar verebilecek iktidarın olması lazım. Cumhur ittifakının amacı böyle bir iktidarın kalıcı ve istikrar sağlayıcı olması isteğidir" şeklinde konuştu.

"Niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz" Mahalli idareler seçimlerini bir rövanş olarak görüp intikam meselesi haline getirenlere de seslen Bahçeli, "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart Mahalli idareler seçimlerinin, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor . Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? Bir partiye mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki, partilerin üzerinde düşünmek öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetinde olursunuz. Görülen iklim odur ki Cumhur İttifakı, 31 Mart gecesi hayırlı bir sonuçla cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ikinci bir gücü verecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu seçimler ihmal edilmemelidir. Kimin ne yapmak istediğini iyi anlamak lazımdır" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede keskin adımlar atılarak terörün 41 yıllık silahlı ve silahsız propaganda dönemini de aşarak Türkiye bugün çok ılımlı noktaya doğru geliyor. Huzur yaklaşıyor terörün sonu geliyor, kökü kazınıyor, böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiziniz. 3 tane belediye kazanacağım, 3 tane daha fazla oy alacağım diyerek Mehmetciği yok farz edemezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız."

(İrfan Çalışkan - Burak Altun/İHA)

Kaynak: İHA