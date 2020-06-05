"Neye hizmet ettiği belli olmayan bir açıklama oldu"
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"Neye hizmet ettiği belli olmayan bir açıklama oldu"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün yaptığı "2010-11 sezonunu yaşadık.

05.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:45

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün yaptığı "2010-11 sezonunu yaşadık. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" açıklamalarına sert cevap verdi.

Kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Talihsiz olması için bilmeyerek, dil sürçmesi olursa denebilir. Neye hizmet ettiği belli olmayan, belki de kendince belli olan, çok kesimleri kahreden bir açıklama oldu. Şaşkınlıkla takip ettik. Dava arkadaşımız dediğimiz, yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verici."

"NİHAT BEYİN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI, BİZİM DE AYRI DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN BİR ŞEYDİR"

Sessiz kalmayan herkese teşekkürlerini ileten Özsoy, "Dilekçelerini veren, sessiz kalmayan kesime de teşekkür ediyoruz. Sessiz kalan bir kesim var, onları anlayamıyoruz. Bizim haklı mücadelemizde, kumpas davasında, temmuza ertelenen davanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması da enteresan. Bir tek onamaya kalmış. Devlet mahkemeleri tarafından şike yoktur denmesine rağmen Nihat beyin böyle bir açıklama yapması, bizim de ayrı düşünmemiz gereken bir şeydir. Nihat Bey şunu dürüstlükle açıklamalı. FETÖ'yü lanetlemelidir ve FETÖ illetinin neresindedir?" dedi.

"KİMLERE, NEYE HİZMET EDİYOR"

"3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz" diyen Özsoy, "Kulübümüze hem mail, hem faks, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır. Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım. Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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