Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi!
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Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi!

Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz turnuvada son viraja girdi!

PUBG Mobile denildiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi.

PUBG Mobile World Invitational turnuvasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Next Rüya Gaming, turnuvanın üçüncü gününü 158 puan ile 4. sırada tamamladı.

Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yarın oynanacak olan son gün maçlarına "full konsantre" olarak turnuvadan şampiyon olarak ayrılacağını açıkladı. Temsilcimizin önündeki 3 takım ise sırasıyla şu şekilde:

KONINA POWER - 182 Puan

RTG ESPORTS - 179 Puan

ALPHA 7 ESPORTS - 170 Puan

NEXT RÜYA GAMİNG - 158 Puan

Playerbros ekibi olarak temsilcimize son gün maçlarında başarılar diliyor, bayrakları astırmasını temenni ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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