Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX PMWI öncesi değerlendirmesini yaptı!

Başarılı oyuncu FROZENNX'den turnuva öncesi değerlendirme!

PUBG Mobile denildiği zaman akla gelen oyunculardan biri olan Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX PMWI öncesi değerlendirmesini yaptı.

Erdem "FROZENNX" Erdoğdu'nun turnuva öncesi değerlendirmesi ise şu şekilde:

PMWI gibi PUBG Mobile'da düzenlenen en büyük turnuvaya Türkiye'yi temsil etmek adına davet edildiğimiz için çok heyecanlıyız. Hazırlık sürecini en iyi şekilde yaparak turnuvada zirveye oynamak istiyoruz.

Next Rüya Gaming, Türkiye'den davet alan tek takım olarak ülkemizi PUBG Mobile World Invitational'da temsil edecek. Dünya'nın en güçlü takımlarının yer alacağı turnuvada takımlar "Doğu ve Batı Bölgesi" olmak üzere ikiye ayrılacak. Bu turnuva için belirlenen ödül havuzu ise tamı tamına 80.000 Dolar.

Playerbros ekibi olarak Next Rüya Gaming'e PMWI'da başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros