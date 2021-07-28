Next Rüya Gaming Melisa Sadıç ile anlaştı!
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Next Rüya Gaming Melisa Sadıç ile anlaştı!

Next Rüya Gaming Melisa Sadıç ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Next Rüya Gaming yeni içerik üreticisini duyurdu!

PUBG Mobile dendiği zaman akıllara gelen espor organizasyonlarından biri olan Next Rüya Gaming Melisa Sadıç ile anlaştı.

Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden Melisa Sadıç ile anlaştığını "Yeni içerik üreticimiz Melisa "melisasadic" Sadıç, ailemize hoş geldin!" açıklamasıyla duyurdu. Instagram üzerinden  gelen taraftar ve takipçi yorumları ise gayet olumlu gözüküyor.

Melisa Sadıç, Twitch üzerinden Sadece Sohbet, Call of Duty: Black Ops III, Resident Evil: Biohazard, Stars Wars Battlefront gibi oyunların yayınlarını yapıyor. Melisa Sadıç'ın Twitch üzerinde toplam 15.7 bin takipçisi bulunuyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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