Next Game Startup Jürileri duyurulmaya devam ediyor!
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Next Game Startup Jürileri duyurulmaya devam ediyor!

Next Game Startup Jürileri duyurulmaya devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Next Game Startup Jürileri haberimizde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 2. kez düzenlenen Next Game Startup jürileri duyuruldu.

4 ay boyunca sürecek ve oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlamayı amaçlayan yarışma için son kayıt tarihi 30 Temmuz Cuma. Yarışma için belirlenen 22 jüri, alanlarında yetkin kişilerden seçilmiş. Yarışma için belirlenen juri listesi ise şu şekilde:

Anıl Baybura

Aren Ünal

Ataberk Palacıoğlu

Batuhan Avucan

Burak Yılmaz

Dilay Ertürk

Doruk Demirsar

Erdal Sarı

Eren Güncü

Furkan Bice

Gökhan Kazar

Hasan Yaşar

İsmet Gökşen

Kayra Keri Tüpçü

Mehmet Umut Ermeç

Murat Alagöz

Murat Kahraman

Mustafa Süzmetaş

Osman Tutum

Sercan Şengün

Simay Dinç

Tansu Kendirli

Kaynak: Playerbros

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