Next Game Startup Jürileri duyurulmaya devam ediyor!
Next Game Startup Jürileri haberimizde!
İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 2. kez düzenlenen Next Game Startup jürileri duyuruldu.
4 ay boyunca sürecek ve oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlamayı amaçlayan yarışma için son kayıt tarihi 30 Temmuz Cuma. Yarışma için belirlenen 22 jüri, alanlarında yetkin kişilerden seçilmiş. Yarışma için belirlenen juri listesi ise şu şekilde:
Anıl Baybura
Aren Ünal
Ataberk Palacıoğlu
Batuhan Avucan
Burak Yılmaz
Dilay Ertürk
Doruk Demirsar
Erdal Sarı
Eren Güncü
Furkan Bice
Gökhan Kazar
Hasan Yaşar
İsmet Gökşen
Kayra Keri Tüpçü
Mehmet Umut Ermeç
Murat Alagöz
Murat Kahraman
Mustafa Süzmetaş
Osman Tutum
Sercan Şengün
Simay Dinç
Tansu Kendirli
Kaynak: Playerbros