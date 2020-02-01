NewsPDR, Elazığ'da depremzedelere psikososyal destek sunuyor

01.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:00

NewsPDR Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye psikososyal destek ekibi yönlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her bölgesinde gönüllüsü bulunan yapılanma, Niğde, Mardin ve Elazığ bölge temsilciliklerinden ve genel merkezin yer aldığı Mersin'den klinik psikolog ve psikolojik danışmanları, psikososyal destek için görevlendirdi.

Deprem bölgesine ulaşan ekip, valilik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonuyla hazırlıkların tamamlamasının ardından sahaya çıkarak çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı ve psikolojik danışman Osman Azad Kazan, depremin hemen ardından psikososyal müdahale ekibi kurmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Psikolojik ilk yardım hizmeti için materyalleri hazırladıklarını, valilikle görüştüklerini ve bölgeye gittiklerini bildiren Kazan, "Koşullar ne olursa olsun insanların ruhuna dokunmak bizi teşvik ediyor. Kışla camisinde bulunan taziyeye de gittik, Kültür Park'ta bulunan çadır kente de gittik. Kendilerini güvende hissetmeleri, hizmetlere ulaşmaları, kaygılarını gidermeleri ve sağlıklı düşünmelerini sağlamak için plan dahilinde psikolojik ilk yardım hizmeti sunduk. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA