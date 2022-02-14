Newcastle Unitedlı futbolcu Trippier'in ayağında kırık tespit edildi - Haberler
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Newcastle Unitedlı futbolcu Trippier'in ayağında kırık tespit edildi

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Newcastle Unitedlı futbolcu Trippier'in ayağında kırık tespit edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Kieran Trippier, ayağındaki kırık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Kieran Trippier, ayağındaki kırık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Serbest vuruştan attığı golle takımının 25. haftadaki Aston Villa maçını 1-0 kazanmasını sağlayan ancak 48. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Trippier'in sakatlığının boyutu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Trippier'in sağlığına kavuşmasının ne kadar zaman alacağı belirtilmedi ancak İngiliz basını, Newcastle United'ın İngiliz milli futbolcuyu sezonun son bölümüne yetiştirmeye çalışacağını öne sürdü.

Geçen yılın ekim ayında Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemini aktif geçirmişti.

Kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İngiltere Premier Lig, Spor, Haberler

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