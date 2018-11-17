Newcastle United, Garry Rodrigues'in Peşini Bırakmıyor!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Garry Rodrigues, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine takmıştı. Chronicklelive'in haberine göre; sezon başında Rodrigues için Galatasaray'ın kapısını çalan Newcastle United, Ocak ayında tecrübeli yıldız için yeniden harekete geçecek.

ASLAN KAPIYI 15 MİLYON EURODAN AÇACAK

Sarı kırmızılı yönetim, Rodrigues için 15 milyon euronun altında olan tekliflere kulağını kapattı. Galatasaray, Premier Ligde kötü günler geçiren Newcastle ile de pazarlığı bu fiyattan başlatacak.

(Goal)