Newcastle - Liverpool İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Newcastle - Liverpool maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Newcastle - Liverpool maçıdır. Peki Newcastle - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

NEWCASTLE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Newcastle - Liverpool maçı 30 Aralık Çarşamba günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

NEWCASTLE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Newcastle - Liverpool maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

NEWCASTLE - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, St.James Park, Newcastle'da oynanacak.