Newcastle - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Newcastle - Leeds United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Newcastle - Leeds United maçıdır. Peki Newcastle - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

NEWCASTLE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Newcastle - Leeds United maçı 26 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

NEWCASTLE - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Newcastle - Leeds United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

NEWCASTLE - LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, St.James Park, Newcastle'da oynanacak.