Newcastle-Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? Newcastle-Chelsea hangi kanalda? Newcastle-Chelsea şifresiz canlı izle!
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Newcastle-Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? Newcastle-Chelsea hangi kanalda? Newcastle-Chelsea şifresiz canlı izle!

20.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:41
Newcastle-Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? Newcastle-Chelsea hangi kanalda? Newcastle-Chelsea şifresiz canlı izle!

İngiltere Premier Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Newcastle-Chelsea maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Newcastle-Chelsea maçı hangi kanalda? Newcastle-Chelsea şifresiz canlı izlenecek mi? Newcastle-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Newcastle-Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Peki, Newcastle-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Newcastle-Chelsea maçı hangi kanalda, hakemi kim? Newcastle-Chelsea şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus , Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

IDMAN TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV Azerspace 46E, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

NEWCASTLE-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Newcastle-Chelsea Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

NEWCASTLE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle-Chelsea Maçı 15:30'de başlayacak.

NEWCASTLE-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier LigMaçı St.James Park, Newcastle'da oynanacak.

NEWCASTLE İLE CHELSEA MAÇI İDMAN TV'DEN CANLI YAYINLANIYOR

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Newcastle ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor.

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