Newcastle - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Newcastle - Aston Villa maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Newcastle - Aston Villa maçı hangi kanalda? Newcastle - Aston Villa maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Newcastle - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?