New Yorkluların yüzde 50'si, taciz iddialarıyla başı dertte olan Vali Cuomo'nun istifasına karşı

NEW ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları, ülkede siyasi krize dönüşürken, istifa tartışmalarında New Yorklu seçmenler ikiye bölündü.