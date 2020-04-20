New Yorklular videolu uygulamalar üzerinden evlenebilecek Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York kentinde nikah ve evliliklerin görüntülü uygulamalar üzerinden yapılması yasal hale geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York kentinde nikah ve evliliklerin görüntülü uygulamalar üzerinden yapılması yasal hale geldi.

New York'ta salgının yayılmasını önlemek için düğün gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler yasaklanmış durumda. Evlilik işlemleri için karantina uygulamasının kaldırılmasını bekleyen New Yorklu çiftler, yeni kararnameyle birlikte Zoom gibi videolu uygulamalar aracılığıyla dünya evine girebilecek. Euronews.com'da Görüntüle