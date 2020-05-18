New Yorklular parklara akın etti
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Bear Mountain State Park'ta güneşin tadını çıkardı.
18.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:05
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Bear Mountain State Park'ta güneşin tadını çıkardı
Kaynak: AA