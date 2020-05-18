New Yorklular parklara akın etti ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Bear Mountain State Park'ta güneşin tadını çıkardı.

ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Bear Mountain State Park'ta güneşin tadını çıkardı Kaynak: AA