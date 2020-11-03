New Yorklular oy vermek için sandık başında
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New Yorklular oy vermek için sandık başında

03.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:05

ABD'nin New York kentinde halk yeni başkanını seçmek için sandık merkezlerinde sıraya girdi.

ABD'nin New York kentinde halk yeni başkanını seçmek için sandık merkezlerinde sıraya girdi.

ABD'de 59. başkanlık seçiminde halk sandık başına gidiyor. New York kentinde halk yeni başkanını belirlemek sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı kentte sandıklar 21.00'de kapanacak. Ülke genelinde anketler Demokrat Aday Joe Biden'ın önde gittiğini gösterse de kilit eyaletlerdeki sonuçların belirleyici olacağı seçimde 270 delegeye ulaşan aday başkanlık koltuğuna oturacak.

MÜSLÜMAN SEÇMENLERDE REKOR KATILIM BEKLENTİSİ

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün (ISPU) anketine göre 2020 seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Müslüman seçmenlerin yüzde 78'i kayıt yaptırdı. Bu oran 2016 seçimlerinde yüzde 60 olarak kaydedilmişti. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Proje Müdürü Erum Ekramullah, özellikle Michigan ve Florida gibi kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf edildiğini açıkladı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN SEÇİM GÜVENCESİ

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, "Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok" ifadelerini kullandı. Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

POSTA YOLUYLA KULLANILAN OYLAR GEÇ AÇIKLANABİLİR

ABD'de bu yıl korona virüs salgını nedeniyle posta yoluyla erken kullanılan oyların seçim sonucunun seçim gecesinden daha geç açıklanmasına neden olabileceğine vurgu yapılıyor. Mevcut Başkan Donald Trump seçim kampanyası boyunca sık sık posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu söylemiş ve bunun seçim hileleriyle yolsuzluğa yol açabileceğini kaydetmişti. Trump, sürecin Anayasa Mahkemesine kadar taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.

(İHA)

New Yorklular oy vermek için sandık başında
New Yorklular oy vermek için sandık başında
New Yorklular oy vermek için sandık başında
New Yorklular oy vermek için sandık başında
New Yorklular oy vermek için sandık başında
New Yorklular oy vermek için sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANDEMİR SARI

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