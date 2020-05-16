New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti
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New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti

ABD'nin farklı eyaletlerinde koronavirüs kapsamında uygulanan yasaklara uymayan New Yorklular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sahile akın etti.

New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti
16.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:42

ABD'nin farklı eyaletlerinde koronavirüs kapsamında uygulanan yasaklara uymayan New Yorklular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sahile akın etti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ABD'nin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde halk koronavirüs yasaklarına uymayarak plajlara akın etti. Plajlarda fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı ve aynı zamanda maske takılmadığı da gözlemlendi. Uyarılara rağmen plajların yine dolu olmasına New York Valisi Andrew Cuomo'dan da tepki geldi. "Ölü vakaları artarken, halkımız bu kadar duyarsız davranması kabul edilemez" diyen Cuomo, "Plajları 22 Mayıs'ta açıyoruz. Bir kaç gün bekleyebilirdiniz" dedi.

22 MAYIS'I BEKLEMEDİLER

New York valisi Andrew Cuomo açıklamasında plajların, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş ABD'lilerin anıldığı gün olan  Anma Günü öncesi 22 Mayıs'ta kısıtlamalar kapsamında açılacağını duyurmuştu. Plajların yüzde  50 kapasiteyle sınırlı olacağını, ve spor dahil temas faaliyetlerinin yasaklandığını söyleyen Cuomo, su kenarlarına sahip yerel yönetimlerin emri takip edip etmeme kararına sahip olacağını  da belirtti.  New York şehri Belediye başkanı sözcüsü Jane Meyer ise, "Valinin koyduğu yönergeleri gözden geçiriyoruz ve tüm kararları New Yorkluların güvenliğine dayanarak vereceğiz" dedi. "Anma Günü'nde plajlar açılmayacak, ancak güvenliyse bu yaz plajları açabilmemiz için planlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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