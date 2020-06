New Yorklular Hiç Uyumayan Şehirleri İçin Söyledi İlk Liza Minelli'nin seslendirdiği, "New York, New York" şarkısı, ABD'nin en kalabalık şehrinin de milli marşı gibi. Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen şehirde, 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İlk Liza Minelli'nin seslendirdiği, "New York, New York" şarkısı, ABD'nin en kalabalık şehrinin de milli marşı gibi. Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen şehirde, 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm bu kayıplara rağmen, New Yorklular şehirlerine 43 yıllık şarkıyla sahip çıktı Kaynak: DailyMotion.com