New Yorklular Hiç Uyumayan Şehirleri İçin Söyledi
İlk Liza Minelli'nin seslendirdiği, "New York, New York" şarkısı, ABD'nin en kalabalık şehrinin de milli marşı gibi. Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen şehirde, 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:48
İlk Liza Minelli'nin seslendirdiği, "New York, New York" şarkısı, ABD'nin en kalabalık şehrinin de milli marşı gibi. Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen şehirde, 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm bu kayıplara rağmen, New Yorklular şehirlerine 43 yıllık şarkıyla sahip çıktı
Kaynak: DailyMotion.com