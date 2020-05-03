New Yorklular güzel havayı görünce parklara koştu

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ABD'nin New York kentinde, güzel havayı gören halk parklara koştu.

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ABD'nin New York kentinde, güzel havayı gören halk parklara koştu. Central Park'a gelen halkın sosyal mesafeyi koruduğu görülürken çoğunluğun maske takmaması dikkat çekti.

New York kentinde yaşanan güzel havanın da etkisiyle halk, kentin en ünlü parkı Central Park'a koştu. Yüzlerce New Yorklunun maske takmaması eleştirilirken, sosyal mesafenin korunduğu gözlemlendi. New York polisi ise kentin çeşitli yerlerinde maskesi olmayan halka koruyucu maske dağıttı.

Kaynak: DHA