New Yorklular Dünya Sağlık Örgütü'ne dava açtı New York şehrinde yaşayan bir grup insan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ihmaller, yetersiz öngörüler, başlarda koronavirüs salgınının üstünün örtüldüğü ve virüse karşı yeterince hızlı önleml alınmadığı gerekçesi ile dava açtı.

New York şehrinde yaşayan bir grup, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ihmaller, yetersiz öngörüler, başlarda koronavirüs salgınının üstünün örtüldüğü ve virüse karşı yeterince hızlı önlem alınmadığı gerekçesi ile dava açtı.

Eastchester County sakini üç New Yorklu kişiden oluşan grup DSÖ'yü zamanında 'Pandemi' ilan etmemek, Çin'in virüs önlemlerini gerekli şekilde gözlemlememek, sağlık çalışanlarına teşhis ve tedavi için takip edilecek yöntemleri bildirmemek, ulaşımla ilgili tedbirlerin alınması konusunda üyelerine yeterli uyarıda bulunmamak ve küresel ölçekte gerekli koordinasyonu sağlamamak ile suçluyor. Euronews.com'da Görüntüle