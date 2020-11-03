New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi

03.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:49
New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimi için sandık başına giden New Yorklular seçim beklentilerini AA muhabirine anlattı.

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimi için sandık başına giden New Yorklular seçim beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Otobüs şoförü olduğunu söyleyen John Hendricks isimli siyahi seçmen, ülkede yaşananlardan yorulduğunu belirterek, "Donald Trump'ın bu seçimi kaybetmesini umuyorum." dedi.

Amerikan halkının bölündüğünü, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini, işini kaybettiğini söyleyen Hendricks, ülkenin kötü zamanlar geçirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ı "yasalara uymamak ve diktatör olma yolunda ilerlemekle" suçlayan Hendricks, "Demokrasimiz için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen başka bir seçmen, " Trump'ın kazanma ihtimali beni korkutuyor ve kesinlikle Biden'a oy verdim. Trump başkanlığının getirdiği negatif atmosferden rahatsızım." diye konuştu.

Steven Littleton isimli emekli seçmen, "Benim tercihim Trump'tı, oldukça iyi bir iş yaptığını düşünüyorum ve 4 yıl daha hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Seçim yılında mevcut başkanın ne yaparsa yapsın rakibi tarafından her şeyi yanlış yapmakla suçlanacağını vurgulayan Littleton, Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden için, "Gerçek kararlar alma sorumluluğu yok ve tek yapması gereken her şeyi doğru yapacağını söylemek." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın konusunda ise Trump'ın mevcut koşullarda elinden gelenin en iyisini yaptığını savunan Littleton, "Sonuçlardan memnunum. Bu bir pandemi ve insanlar ölür, biz de hayatta kalmak için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Moda sektöründe çalışan Bulgaristan kökenli Marianne isimli seçmen de "Ben sosyalist bir ülkeden geldim, Cumhuriyetçiyim ve mevcut başkanın (Trump'ın) yeniden seçilmesini istiyorum." dedi.

Trump'ın başkan olarak harika bir iş çıkardığını" söyleyen Marianne, "salgınla da iyi şekilde mücadele ettiğini" ifade etti.

ABD donanmasından emekli olduğunu söyleyen eski asker ise "Biz Joe Biden'ı başkan olarak görmek istiyoruz." dedi.

"Ülkenin bölündüğünü düşünüyorum ve bu durum beni korkutuyor" diyen eski asker, Joe Biden'in mükemmel bir başkan olacağını düşündüğünü dile getirdi.

"Trump seçilirse karşıdaki binadan atlarım" esprisini paylaşan eski asker, Trump'ın ülkeyi birleştirmesi gerekirken böldüğünü ve bu yüzden bu seçimin çok önemli olduğunu ifade etti.

Eski asker, Trump'ın seçim sonuçlarını özellikle de Pennsylvania eyaletinde kabul etmeyeceğini düşündüğünü, seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme'ye taşınabileceğini belirtti.

ABD'de seçim sonrası sivil kargaşa endişesi taşıyıp taşımadığına ilişkin de değerlendirmede bulunan eski asker, Biden'ın kazanması durumunda Trump seçmenlerinin çılgına döneceğini söyledi.

Eski asker, Trump destekçilerinin birçok kişiyi korkuttuğunu ve bu yüzden de birçok kişinin erken oy kullandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Ermenistan saldırısında yaralanan siviller yaşadıkları dehşet anlarını AA'ya anlattı
Ermenistan saldırısında yaralanan siviller yaşadıkları dehşet anlarını AA'ya anlattı
Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu
Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu
Son dakika haber | Rusya'ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya'ya ait gözetim uçaklarını engelledi
Son dakika haber | Rusya'ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya'ya ait gözetim uçaklarını engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Adem Ljajic Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 21:49:45. #1.14#
title