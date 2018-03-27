New York ve Chicago Borsası Ürünleri Gtb'nin Sayfasında Olacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'la uluslararası piyasalarda oluşan ürün işlem fiyatlarının yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Chicago ve New York borsalarında işlem gören tarımsal ürünler ve fiyatları artık GTB'nin web sitesi üzerinden günlük takip edilebilecek.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Amerika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde faaliyet gösteren dünyanın birçok sayılı emtia borsasını bünyesinde barındıran CME Group'la market veri anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Üyelerinin küresel piyasalarda oluşan emtia hareketlerini daha rahat takip edebilmeleri için CME Group'la yaklaşık 3 aydır görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bayram, "Lisans sözleşmesi üzerine sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde, New York ve Chicago borsalarında oluşan ürün işlem fiyatlarının GTB'nin www.gtb.org.tr web sitesi üzerinden yayınlanması hususunda anlaşmaya vardık. CME tarafından bize günlük iletilecek olan uluslararası ürün işlem fiyatlarını yarından itibaren Gaziantep Ticaret Borsasının web sitesi üzerinden yayınlamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Chicago Ticaret Borsası, Chicago Ticaret Kurulu, New York Ticaret Borsası ve New York Altın Borsasını çatısı altında bulunduran ve Dow Jones Borsasının ise yüzde 24,4 hissesini bünyesinde barındıran CME Group'un Türkiye'de ilk defa kendileriyle iş birliğine gittiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"New York ve Chicago ticaret borsalarında oluşan satış fiyatlarını üyelerimizin bilgisine sunmak amacıyla bizimle paylaşacak. Bu borsalardan aldığımız verilerden sadece borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin işlem fiyatları web sitemizden günlük olarak yayınlanacak. ABD'de en geniş tarım emtia vadeli işlem opsiyonlarına sahip olan CME, tarım sektörünün yanı sıra enerji, hisse senedi endeksleri, döviz, metaller, emlak ve hava sektörlerinde de işlem gerçekleştiriyor."