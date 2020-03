New York Valisi ve kardeşinden canlı yayında 'anne' tartışması New York Valisi ve kardeşinden canlı yayında 'anne' tartışmasıİlayda KILIÇAY, (DHA) - CNN sunusu Chris Cuomo'nun kardeşi New York Valisi Andrew Cuomo ile anneleri hakkında yaptıkları mizahi tartışma sosyal medyada yoğun ilgi çekti.

New York Valisi ve kardeşinden canlı yayında 'anne' tartışması İlayda KILIÇAY, (DHA) - CNN sunusu Chris Cuomo'nun kardeşi New York Valisi Andrew Cuomo ile anneleri hakkında yaptıkları mizahi tartışma sosyal medyada yoğun ilgi çekti. Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmeleri konuşmak için ABD merkezli haber kanalı CNN'in 'Cuomo Prime Time' programına görüntülü bağlanan New York Valisi Andrew Cuomo ile programın sunucusu olan kardeşi Chris Cuomo arasında 'anne' tartışması sosyal medyada ilgi gördü. Annenin, iki kardeşten hangisinin daha çok sevildiğine dair mizahi bir tartışmanın ekranlara yansıdığı olayda, Chris Cuomo'nun kardeşi Andrew Cuomo'ya, Annemi ara dediği Vali Andrew Cuomo'nun programa katılmadan önce annesini aradığını ve en sevdiği çocuğu olduğunu söylediğini aktardı. Bunun üzerine Chris Cuomo da İzleyicilerimin önünde yalan söylediğine inanamıyorum ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA