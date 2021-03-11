New York Valisi Cuomo'ya, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle istifa baskısı artıyor
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New York Valisi Cuomo'ya, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle istifa baskısı artıyor

11.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:48
New York Valisi Cuomo'ya, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle istifa baskısı artıyor

NEW ABD'nin New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, hakkında cinsel taciz iddiaları tartışmaları süren Vali Andrew Cuomo'ya istifa çağrısında bulundu.

NEW ABD'nin New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, hakkında cinsel taciz iddiaları tartışmaları süren Vali Andrew Cuomo'ya istifa çağrısında bulundu.

19 senatör ve 40 milletvekili, yayımladıkları ortak açıklamada, Cuomo'nun artık gitme zamanının geldiğini belirterek, "Valinin uygunsuz davranışlarını kabul etmesi ve bakımevlerinde Kovid-19 ölümleriyle ilgili verilerin gizlenmesi olayı karşısında bizim ve halkın güvenini kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Eyalet Meclisinin Demokrat lideri Carl Heastie'nin iddialar karşısında Kongre üyeleriyle "ileriye dönük potansiyel yollar" üzerine görüşme yapacağı kaydedildi.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davasının açılması için Heastie'nin tasarıyı Eyalet Meclisinde oylamaya sunması ve 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçmesi gerekiyor. Tasarı kabul edilirse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde dün yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırarak uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

6 kadının taciz iddialarını reddeden Cuomo ise New Yorklulara hakkında eyalet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasını beklemeleri çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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