New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak

New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 2014 yılından beri Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kathy Hochul oturacak.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 2014 yılından beri Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kathy Hochul oturacak. Hochul, New York'un ilk kadın valisi olacak.

Cuomo'nun istifasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 62 yaşındaki Hochul, "Vali Cuomo'nun istifa kararına katılıyorum. En doğrusu ve New Yorklular için en iyisi bu. Yönetimin tüm seviyelerinde görev yapmış ve validen sonra en kıdemli kişi olarak New York'un 57'nci valiliği görevine hazırım." mesajı verdi.

New York Times'ın bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Hochul 2014'ten beri Vali'nin ekibinde görev yapmasına rağmen Cuomo'ya yakın bir isim değil ve şubattan beri kendisiyle görüşmüyor.

İstifa konuşması sırasında Hochul'a güvenini ifade eden Cuomo ise "Vali yardımcım Kathy Hochul akıllı ve yetkindir. Geçiş döneminin kesintisiz gerçekleşmesi şart. Delta varyantı konusunda çok endişeliyim, siz de endişe duymalısınız, ancak Hochul işleri hızla devralacaktır." dedi.

Görevine 14 gün sonra resmen başlayacak Hochul'un henüz yalnızca dokuz çalışanı olduğu ve geçiş sürecinde kendi kadrosunu kuracağı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan