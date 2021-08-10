New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak

New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 2014 yılından beri Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kathy Hochul oturacak.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 2014 yılından beri Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kathy Hochul oturacak. Hochul, New York'un ilk kadın valisi olacak.

Cuomo'nun istifasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 62 yaşındaki Hochul, "Vali Cuomo'nun istifa kararına katılıyorum. En doğrusu ve New Yorklular için en iyisi bu. Yönetimin tüm seviyelerinde görev yapmış ve validen sonra en kıdemli kişi olarak New York'un 57'nci valiliği görevine hazırım." mesajı verdi.

New York Times'ın bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Hochul 2014'ten beri Vali'nin ekibinde görev yapmasına rağmen Cuomo'ya yakın bir isim değil ve şubattan beri kendisiyle görüşmüyor.

İstifa konuşması sırasında Hochul'a güvenini ifade eden Cuomo ise "Vali yardımcım Kathy Hochul akıllı ve yetkindir. Geçiş döneminin kesintisiz gerçekleşmesi şart. Delta varyantı konusunda çok endişeliyim, siz de endişe duymalısınız, ancak Hochul işleri hızla devralacaktır." dedi.

Görevine 14 gün sonra resmen başlayacak Hochul'un henüz yalnızca dokuz çalışanı olduğu ve geçiş sürecinde kendi kadrosunu kuracağı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etti
New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etti
Son dakika haberi! New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
Son dakika haberi! New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun 'kara kutusu' Melissa DeRosa görevi bıraktı
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun "kara kutusu" Melissa DeRosa görevi bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Ümit Dündar Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 21:37:02. #1.16#

title