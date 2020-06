New York Valisi Cuomo, kapsamlı polis reformu yasasını imzaladı NEW New York Valisi Andrew Cuomo, gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklayan ve kolluk güçlerinin disiplin kayıtları üzerindeki gizliliği kaldıran kapsamlı polis reformu yasasını imzaladı.

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklayan ve kolluk güçlerinin disiplin kayıtları üzerindeki gizliliği kaldıran kapsamlı polis reformu yasasını imzaladı. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından Eyalet Meclisi tarafından kabul edilen ve "en agresif polis reformu" olarak nitelendirilen yasama paketini onayladı. "İşin aslı, bu geciken bir polis reformuydu. Floyd'un ölümü ilk değildi." değerlendirmesinde bulunan Cuomo, bu reformların daha önce yaşanan çok sayıda benzer olayın ardından yapılması gerektiğini söyledi. Yeni yasa kapsamında, New York Eyalet Meclisi, yasada yer alan ve polislerin sicillerini gizlemelerine olanak tanıyan Bölüm 50-a maddesini kaldırdı. Bu maddenin kaldırılmasıyla, eyalette polis memurlarına yönelik şikayetler, disiplin süreçlerine ilişkin nihai düzenlemeler ve belgeler yıllar sonra ilk kez kamuya açılacak. Eyalet polisinin vücut kameraları takmalarını şart koşan yasa, aynı zamanda memurların, gözaltındaki kişilerin sağlığına özen göstermelerini talep ediyor. Yasa kapsamında ayrıca polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemi yasaklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentte polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu. Öte yandan, martta siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evinde uyurken polis baskını sırasında öldürüldüğü Kentucky eyaletinin Louisville kentinde, ani polis baskını yasaklandı. Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti. Kaynak: AA