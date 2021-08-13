New York Valisi Cuomo hakkındaki azil soruşturması görevi bıraktıktan bir gün sonra düşecek
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New York Valisi Cuomo hakkındaki azil soruşturması görevi bıraktıktan bir gün sonra düşecek

New York Valisi Cuomo hakkındaki azil soruşturması görevi bıraktıktan bir gün sonra düşecek
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki azil soruşturmasının, görevi bırakacağı 24 Ağustos'tan bir gün sonra düşeceği bildirildi.

NEW ABD'de, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki azil soruşturmasının, görevi bırakacağı 24 Ağustos'tan bir gün sonra düşeceği bildirildi.

New York Eyalet Meclisi Sözcüsü Carl Heastie, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Cuomo'nun istifası nedeniyle Eyalet Adalet Komitesinin soruşturmasına gerek kalmadığını belirterek, eyalet kanunlarına göre meclisin, görevi bırakmış bir seçilmiş kişiyi soruşturma yetkisinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Heastie, Adalet Komitesinin birkaç ay içinde topladığı delillerin, "istifa etmemesi halinde Vali'nin azledilmesi için muhtemelen yeterli olacağını" belirterek, söz konusu delillerin iş yerinde cinsel taciz ve uygunsuz davranış, kamu kaynaklarının uygunsuz kullanımı ve bakımevlerinde salgın verilerinin değiştirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Sözcü, Adalet Komitesi Başkanı Charles Lavine'nin delilleri "ilgili soruşturmaları sürdüren yetkililere" teslim edeceğini açıkladı.

New York Başsavcılığı, Cuomo'nun hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı, New York Doğu Bölgesi Savcılığı ise salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili Cuomo hakkında ayrıca soruşturmalar yürütüyor.

New York Valisi Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa kararı aldığını ve 24 Ağustos'ta görev bırakacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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New York Valisi Cuomo hakkındaki azil soruşturması görevi bıraktıktan bir gün sonra düşecek - Haberler
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