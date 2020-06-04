New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi
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New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi
04.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:33

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Kovid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi.

ABD'de Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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