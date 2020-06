New York Valisi Cuomo, göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi NEW New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi. Protestolar nedeniyle Kovid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi. ABD'de Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti. Kaynak: AA