New York Valisi Cuomo'dan polise "yağmalamayı durduramadı" eleştirisi Açıklaması
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New York Valisi Cuomo'dan polise "yağmalamayı durduramadı" eleştirisi Açıklaması

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, polisin dün gece kentteki yağmalamayı, işlenen suçları durduramadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek New York Polis Departmanından (NYPD) kenti korumasını istedi.

New York Valisi Cuomo'dan polise
02.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:33

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, polisin dün gece kentteki yağmalamayı, işlenen suçları durduramadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek New York Polis Departmanından (NYPD) kenti korumasını istedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Bill de Blasio'u ve New York polisini, dünkü yağmalamalardan sorumlu tuttu. "NYPD ve Belediye Başkanı, dün gece işlerini yapamadı." diyen Cuomo, de Blasio'yu sorunu hafife almakla eleştirdi.

Cuomo, New York'un dün yağmalandığını, polisin de yağmayı ve işlenen suçları durdurmak zorunda olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"(Polis) Halkı ve halkın malını koruması gerek ama dün New York'ta bunu yapamadı. Dün gece yaşanalar, beni hayal kırıklığına uğrattı ve öfkeliyim. New York'ta 38 bin polis var, ABD'deki en büyük polis departmanı. Bu 38 bin polisi kullan, halkı ve mülkü koru. Bir seçeneğim de acil durum kapsamında Belediye Başkanı'nı devreden çıkarıp, ulusal muhafızları çağırmak ve Belediye Başkanı'nın işini devralmak ama şu an o aşamada olduğumuzu düşünmüyorum. Kaotik bir durumun ortasında durum daha da kötüye gider."

New York'ta ünlü mağazalar yağmacıların hedefi oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm eyaletlere ulusal muhafız gönderilmesi talebine sıcak bakmayan New York Belediye Başkanı de Blasio, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Dışarıdan silahlı kuvvetlerin toplumun arasına girmesi hiçbir fayda sağlamaz. Bunu yıllarca gördük." değerlendirmesinde bulundu.

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar dün gece yağmacıların hedefi oldu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolisten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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