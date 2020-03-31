New York Valisi Cuomo'dan çağrı: 1 milyon gönüllü sağlık çalışanına ihtiyacımız var
New York Valiliği acil olarak tıbbi gönüllülere ihtiyaç olduğunu duyurdu. Artan koronavirüs ölümleri nedeniyle şehirde yaşanan krizin kısa süre içerisinde tüm eyalete ve diğer büyük şehirlere sıçramasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
31.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:14
New York Valiliği acil olarak tıbbi gönüllülere ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Artan koronavirüs ölümleri nedeniyle şehirde yaşanan krizin kısa süre içerisinde tüm eyalete ve diğer büyük şehirlere sıçramasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com