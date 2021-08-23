New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu söyledi

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, görevdeki son gününde yayımladığı veda konuşmasında, hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu savundu.

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, görevdeki son gününde yayımladığı veda konuşmasında, hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu savundu.

Önceden kaydedilmiş konuşmada Cuomo, New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi.

Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini belirtti.

Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada, Cuomo'nun, "bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini", Valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti.

New York Valisi Cuomo'nun görevi gece yarısı sona eriyor. Görevi, Vali Yardımcısı Kathy Hochul devralacak.

Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos'ta istifa kararı almıştı.

New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan