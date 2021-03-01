New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz iddialarından dolayı özür diledi

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanı iki kadının kendisine yönelttiği cinsel taciz suçlamalarından dolayı özür diledi.

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanı iki kadının kendisine yönelttiği cinsel taciz suçlamalarından dolayı özür diledi.

Cuomo, yaptığı yazılı açıklamada, "Söylediğim bazı şeylerin istenmeyen bir flört olarak yanlış yorumlandığını kabul ediyorum. Herhangi birinin böyle düşünmesine neden olduğum için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Etrafındaki insanlara bireysel hayatlarıyla ilgili şaka yapmayı sevdiğini belirten Cuomo, ancak pozisyonundan dolayı şimdi daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını kaydetti.

Cuomo, iddiaların araştırılması için bağımsız inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru