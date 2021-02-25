New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
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New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası

25.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:34
New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanı Lindsey Boylan tarafından cinsel tacizle suçlandı.

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanı Lindsey Boylan tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Boylan, "Medium" internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etti.

Cuomo'nun basın danışmanı Caitlin Girouard iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Boylan'ın uygunsuz davranış iddiaları tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Manhattan bölgesi belediye başkan adayı olan Boylan, Cuomo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez Aralık 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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