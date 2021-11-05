New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç aylık maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor - Haberler
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New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç aylık maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç aylık maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor

NEW ABD'nin New York kentine 2 Kasım'da düzenlenen seçimde belediye başkanı seçilen Eric Adams, göreve geldikten sonra ilk üç ayın maaşının Bitcoin ile ödenmesini istediğini duyurdu.

NEW ABD'nin New York kentine 2 Kasım'da düzenlenen seçimde belediye başkanı seçilen Eric Adams, göreve geldikten sonra ilk üç ayın maaşının Bitcoin ile ödenmesini istediğini duyurdu.

Adams, sosyal medya hesabından, "New York'ta biz her zaman büyük oynarız, dolayısıyla belediye başkanı olduğum zaman ilk üç ayın maaşını Bitcoin ile alacağım." ifadesini paylaştı.

Yine 2 Kasım'da ikinci dönem göreve seçilen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in, ilk maaşını Bitcoin ile alacağını duyurmasına ilişkin Adams, "New York Şehri (NYC), kripto para birimi endüstrisinin ve diğer hızlı büyüyen, yenilikçi endüstrilerin merkezi olacak! Sadece bekle!" değerlendirmesinde bulundu.

61 yaşındaki eski polis memuru siyahi Adams, 1 Ocak 2022'de New York'un 110. belediye başkanı olarak, bu görevi iki dönem yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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